«Зенит» — «Бенфика». Прогноз: в Питере — слить

2 октября на стадионе «Газпром Арена» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» встретится с «Бенфикой». Эксперты склоняются к успеху сине-бело-голубых. Победа команды Сергея Семака доступна в букмекерских конторах за 2.31. Виктория «орлов» оценена аналитиками коэффициентом 3.28.

Прогноз матча «Зенит» — «Бенфика» (02.10.2019)

В субботу «Зенит» и «Бенфика» проводили матчи в своих национальных чемпионатах. В рамках РПЛ сине-бело-голубые на выезде уступили «Локомотиву» и утратили лидерство в лиге. Команда Сергея Семака выглядела достаточно пассивно даже после пропущенного мяча и потерпела заслуженное поражение. Отсутствие голов в исполнении Дзюбы и компании –тревожный знак перед битвой в Лиге чемпионов.



«Бенфика» на своём поле с минимальным счётом одолела «Сетубал» и продолжила борьбу за чемпионство в Примейре. У «орлов» достаточно тяжёлый календарь, хватает травмированных, да и турнирная ситуация в Лиге чемпионов далека от идеала. Изначально специалисты считали, что в группе G собраны близкие по уровню и потенциалу команды. В подобных ситуациях набор очков в домашних матчах становится обязательным.



Если «Зенит» добыл гостевую ничью с «Лионом» и выглядел неплохо, то «Бенфика» уступила дома клубу «РБ Лейпциг». Второе подряд поражение станет для «орлов» настоящей катастрофой и сведёт к минимуму шансы на попадание в плей-офф ЛЧ. Португальцам некуда отступать. Сине-бело-голубым победа также необходима, так как затем коллектив Сергея Семака ожидают спаренные матчи с мощнейшим соперником из Германии.



Букмекеры отдают перевес сине-бело-голубым из-за фактора своего поля. Котировки в пользу «Зенита» обоснованы, однако по уровню таланта португальцы ничем не уступают действующему чемпиону РПЛ. В группе G может сложиться ситуация, когда команды, выступающие в гостях, получат тактическое преимущество над хозяевами, вынужденными созидать и играть исключительно на победу.



«Зенит» и «Бенфика» в новейшей истории провели уже шесть поединков в рамках Лиги чемпионов. В сезоне-2011/12 португальцы оказались сильнее в 1/8 финала, в сезоне-2014/15 сине-бело-голубые дважды разобрались с «орлами» в группе, но заняли лишь третье место в своём квартете. Кроме того, весной 2016-го года португальцы снова лишили команду с берегов Невы возможности пробиться в четвертьфинал главного клубного турнира Старого Света.



РПЛ и Примейра сопоставимы по уровню. Во внутреннем первенстве «Зенит» пропустил только пять мячей за 11 туров, но оборону Сергея Семака не назвать идеальной. В первом круге сине-бело-голубые пока сыграли только с двумя соперниками из топ-5: с «Краснодаром» и «Локомотивом». В обоих случаях Лунёву не удалось сохранить ворота в неприкосновенности.



За коэффициент 1.77 мы поставим на индивидуальный тотал «Бенфики» больше 1. «Зенит» пропустил от «Лиона», а «Бенфика» сумела отличиться в матче против «РБ Лейпциг» при том, что «орлы» ещё загубили несколько великолепных шансов. С атакующей группой у португальского гранда полный порядок. Сине-бело-голубым периодически придётся раскрываться, чем готов воспользоваться противник.



За аппетитный коэффициент 2.37 мы рискнём проверить фору «0» на гостей. Поражение в первом туре лишило «Бенфику» права на ошибку. «Зенит» предсказуем тактически, а «орлы» способны на различные сюрпризы. Семак постарается максимально надёжно сыграть сзади, а впереди создавать моменты за счёт цепляющегося за мячи Дзюбы.



В субботу с «Локомотивом» сине-бело-голубые практически ничего не создали впереди, а главное – «Зенит» выглядел уставшим на фоне измотанного календарём и перелётами оппонента. «Бенфика» в эконом-режиме раскатала «Сетубал» и подходит к важнейшему матчу в великолепной форме.

По мнению автора, португальцы смотрятся предпочтительнее, поэтому фора «0» за 2.37 на «Бенфику» обязательна к рассмотрению. В данном случае ошибка в прогнозе будет приятной, но в рамках РПЛ «Зенит» разочаровал. Либо команда Сергея Семака сможет прибавить в ближайшее время, либо попадание в Лигу Европы станет для сине-бело-голубых максимально возможным достижением по итогам группового этапа.

Ставки на матч «Зенит» — «Бенфика»

В личных встречах у «Зенита» две победы над «Бенфикой» против четырёх у соперника. В матче с «Локомотивом» сине-бело-голубые почти ничего не создали впереди и выглядели уставшими. За 1.77 мы проверим индивидуальный тотал португальцев больше 1, а за сочные 2.37 возьмём фору «0» на «орлов». Коллектив Сергея Семака ожидает тяжелейший матч.



Ставка №1: победа «Бенфики» с форой «0» за 2.37



Ставка №2: индивидуальный тотал «Бенфики» больше 1 за 1.77



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