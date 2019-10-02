Хавбек «Аталанты» Малиновский: «Шахтёр» нас не переиграл, им больше повезло

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский прокомментировал поединок Лиги чемпионов с «Шахтёром», в котором его команда уступила со счётом 1:2. Встреча состоялась в Милане на стадионе «Сан-Сиро». На 95-й минуте победу «горнякам» принёс Манор Соломон.



«Шахтёр» есть «Шахтёр». Это лучшая команда Украины, даже конкурентов на данный момент нет. Нам чуть-чуть не повезло, но двигаемся дальше. Пропустили на последних секундах, возможно, нужно было где-то мелкий фол сделать, где-то грамотнее сыграть. Тяжело сейчас говорить. Главное – правильно все проанализировать и в следующих матчах не допускать ошибок. Может, не хватило опыта Лиги чемпионов, поэтому на последних секундах пропустили. Думаю, ничья – более закономерный результат.



На замену всегда тяжело выходить. Постарался разбежаться, были неплохие моменты у меня, но немного не хватило. Надеюсь, в следующих играх залетит.



Эпизод с Тарасом Степаненко… Ничего, рабочие моменты. Он мне чуть попал в живот, перебил дыхание. Неприятный момент, но на поле нет друзей. Каждый играет на команду, так что это рабочий момент.



Улучшатся ли результаты после возвращения на родной стадион? Всё может быть. Нас «Шахтёр» не переиграл, просто им больше повезло. В Харькове всё возможно. Думаю, в следующий раз будем сильнее. Мы сейчас все матчи проводим на выезде, и нужно учитывать то, что за шесть дней было три поединка. Наберём лучшие физические кондиции и сыграем лучше», — приводит слова Малиновского официальный сайт «Шахтёра».