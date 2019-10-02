Бывший президент «Реала» высмеял игру Куртуа в матче с «Брюгге»

Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон отреагировал на результат матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» (2:2). Он опубликовал фотографию, на которой изображен улыбающийся экс-голкипер мадридцев Кейлор Навас.

Фото доступно на странице Кальдерона в «Твиттере».



Навас потерял место в основном составе «Реала» после прихода Тибо Куртуа из «Челси» в 2018 году. Летом он покинул испанский клуб и перебрался во французский «ПСЖ».



Куртуа в первом тайме матча с «Брюгге» пропустил два гола и был освистан болельщиками. В перерыве он был заменён. Позже выяснилось, что бельгийский голкипер испытывал проблемы со здоровьем и даже не смог самостоятельно управлять автомобилем.



«Реал» после двух туров набрал 1 очко и занимает последнее, 4-е место в группе А. «Брюгге» (2) — на 2-м месте. Соперниками испанского и бельгийского клубов по группе являются французский «ПСЖ» (6) и турецкий «Галатасарай» (1).



В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов мадридцы в гостях сыграют с «Галатасараем». Матч пройдёт на стадионе «Тюрк Телеком — Али Сами Йен» 22 октября.

Куртуа после замены в матче с «Брюгге» не смог управлять автомобилем