Куртуа после замены в матче с «Брюгге» не смог управлять автомобилем

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа испытывал серьёзный дискомфорт после замены в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» (2:2).



Как сообщает Marca, из-за головокружения и проблем с желудком бельгийский футболист не смог управлять автомобилем, когда покидал стадион. В связи с этим Тибо забрал его отец.



Напомним, в первом тайме Куртуа пропустил два мяча, и команды ушли на перерыв при счёте 2:0 в пользу бельгийского клуба. На второй тайм на поле вышел Альфонс Ареола, арендованный у «Пари Сен-Жермен».



Куртуа перешёл в «Реал» летом 2018 года из лондонского «Челси». Сумма трансфера составила € 35 млн. В нынешнем сезоне 27-летний голкипер принял участие в шести матчах испанского национального чемпионата (все — в основном составе), в которых пропустил шесть мячей. Контракт бельгийца с клубом действует до лета 2024 года.



«Реал» еле «отскочил». А герой матча забил два гола из-за того, что спотыкался Даже Зинедин Зидан вряд ли видел когда-нибудь такие голы, какие забивал его команде Эммануэль Деннис.