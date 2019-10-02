Куртуа после замены в матче с «Брюгге» не смог управлять автомобилем

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа испытывал серьёзный дискомфорт после замены в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» (2:2).
Как сообщает Marca, из-за головокружения и проблем с желудком бельгийский футболист не смог управлять автомобилем, когда покидал стадион. В связи с этим Тибо забрал его отец.
Напомним, в первом тайме Куртуа пропустил два мяча, и команды ушли на перерыв при счёте 2:0 в пользу бельгийского клуба. На второй тайм на поле вышел Альфонс Ареола, арендованный у «Пари Сен-Жермен».
Куртуа перешёл в «Реал» летом 2018 года из лондонского «Челси». Сумма трансфера составила € 35 млн. В нынешнем сезоне 27-летний голкипер принял участие в шести матчах испанского национального чемпионата (все — в основном составе), в которых пропустил шесть мячей. Контракт бельгийца с клубом действует до лета 2024 года.
- 2 октября 2019
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