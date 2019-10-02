Лэмпард: Баркли не совершил преступления, кроме того, что ел чипсы в такси

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал неприятный инцидент, в который попал полузащитник Росс Баркли. Игрок лондонцев поругался с таксистом из-за разбросанных на заднем сидении чипсов и отказывался оплачивать поездку. В дело пришлось вмешаться полиции. По словам одного из свидетелей, футболист выглядел пьяным и плохо держался на ногах.
«Мне нравится Росс, у меня не было абсолютно никаких проблем с ним. Он не совершил никакого преступления, кроме того, что ел чипсы на заднем сидении такси», — приводит слова Лэмпарда Sky Sport.
Наставник синих назвал поведение игрока наивным. Так как полузащитник находился в Ливерпуле в слишком позднее время. Однако отметил, что Баркли не нарушил внутренних правил «Челси» и извинился за своё поведение.
- 2 октября 2019
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