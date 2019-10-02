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Спортивный директор «Зенита» предостерёг «Эспаньол» перед матчем с ЦСКА

Спортивный директор «Зенита» предостерёг «Эспаньол» перед матчем с ЦСКА
Футбол / Лига Европы 0

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта, являющийся уроженцем Барселоны, решил дать совет игрокам «Эспаньола» перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги Европы с московским ЦСКА.

«За исключением Акинфеева, ЦСКА — очень молодая команда. У Гончаренко есть варианты, если он решит, что должен сосредоточиться на Лиге Европы. Это может существенно ограничить возможности «Эспаньола».

Неожиданное поражение от «Лудогорца» со счётом 1:5 связано с ротацией, так как в защите играли 17-летний Карпов и 20-летний Дивеев.

21-летний Чалов демонстрирует впечатляющий футбол, на него выходил «Кристал Пэлас». У них есть Марио Фернандес, который может делать разницу.

В России Лига Европы очень важна. Если «Эспаньол» не настроится должным образом, у команды будут проблемы», — приводит слова спортивного директора «Зенита» AS.

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