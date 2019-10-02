«Манчестер Сити» предложил «Баварии» купить Жезуса менее чем за € 100 млн

«Манчестер Сити» выразил готовность отпустить нападающего Габриэла Жезуса в мюнхенскую «Баварию», сообщает Sport Bild.
По информации издания, «горожане» предложили немецкому клубу приобрести 22-летнего бразильского футболиста менее чем за € 100 млн. Однако «Бавария» отказалась от такой возможности.
Мюнхенцы продолжают интересоваться полузащитником «Манчестер Сити» Лероем Зане, переход которого в минувшее летнее трансферное окно сорвался из-за серьёзной травмы игрока. Контракт 23-летнего хавбека рассчитан до лета 2021 года, и в последние месяцы Лерой несколько раз отказывался продлевать его. Если соглашение так и не будет достигнуто, то «горожане» будут вынуждены продать Зане следующим летом и значительно снизить ценник, чтобы он не ушёл бесплатно по истечении контракта.
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