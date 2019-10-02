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«Эспаньол» прилетел в Москву на матч Лиги Европы с ЦСКА

«Эспаньол» прилетел в Москву на матч Лиги Европы с ЦСКА
Футбол / Лига Европы 0

«Эспаньол» прибыл в Москву на матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20 с ЦСКА. Встреча состоится завтра, 3 октября, на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:55 мск.

«Мы здесь, Москва!» — говорится в сообщении пресс-службы «Эспаньола», опубликованном на странице клуба в «Твиттере».

Матч ЦСКА — «Эспаньол» обслужит турецкая бригада арбитров во главе с Али Палабыйыком. В роли помощников главного сульи выступят Серкан Олгунджан и Мехмет Джем Сатман. Резервный рефери — Мете Калкаван.

В 1-м туре группового этапа Лиги Европы ЦСКА проиграл «Лудогорцу» со счётом 1:5, а «Эспаньол» сыграл ничью с «Ференцварошем» (1:1). С расписанием матчей Лиги Европы сезона-2019/20 можно ознакомиться на «Чемпионате».

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