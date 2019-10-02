Д. Лопес: имеем все возможности проявить себя в матче с ЦСКА
Голкипер «Эспаньола» Диего Лопес высказался о предстоящем матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы с ЦСКА. Встреча пройдёт завтра, 3 октября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало матча — в 19:55 мск.
«Завтра одна из хороших возможностей показать себя, мы провели очень много работы и хотели бы, чтобы болельщики увидели эту работу. Это матч в Лиге Европы, на уровне лучших команд. Мы имеем все возможности проявить себя и закрепить внутренний успех, который мы в себе чувствуем», — передаёт слова Лопеса корреспондент «Чемпионата» Антон Андреев.
Напомним, в 1-м туре группового этапа Лиги Европы ЦСКА в гостях проиграл «Лудогорцу» (1:5), а «Эспаньол» дома сыграл вничью с «Ференцварошем» (1:1).
«Эспаньол» прилетел в Москву на матч Лиги Европы с ЦСКА
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