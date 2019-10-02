Дзюба — автор первого гола на «Газпром Арене» в Лиге чемпионов

Зрители на «Газпром Арене» уже увидели первый гол, забитый в матче Лиги чемпионов. Его автором стал форвард «Зенита» Артём Дзюба. На 21-й минуте матча группового этапа турнира с «Бенфикой» нападающий сине-бело-голубых переиграл голкипера гостей Одиссеаса Влаходимоса после передачи Магомеда Оздоева.

Фото можно посмотреть в «твиттере» «Зенита».

Обслуживает встречу бригада арбитров из Испании во главе с Карлосом Дель Серо Гранде. В роли его ассистентов выступают Хуан Юсте Хименес и Роберто Алонсо Фернандес. Резервный рефери – Гуильермо Куадра Фернандес.

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов петербургский «Зенит» сыграл вничью с „Лионом“ (1:1), а „Бенфика“ дома проиграла „РБ Лейпциг“ (1:2).