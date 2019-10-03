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«Бавария» выкупит контракт Коутиньо у «Барселоны»

«Бавария» выкупит контракт Коутиньо у «Барселоны»
Футбол / Испания 0

Мюнхенская «Бавария» намерена выкупить права на бразильского нападающего «Барселоны» Филиппе Коутиньо, сообщает Sport.es.

Как информирует источник, руководство мюнхенского клуба осталось довольно игрой Коутиньо на старте сезона и готово выкупить его трансфер у «Барселоны» за € 120 млн евро, которые прописаны в арендном соглашении игрока.

Напомним, Коутиньо перешёл в «Баварию» из «Барселоны» в летнее трансферное окно на правах аренды. Соглашение мюнхенцев с бразильским форвардом рассчитано до конца нынешнего сезона.

В составе «Баварии» Коутиньо провел 7 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.

Контракт Коутиньо с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года.

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