Жардел: мы контролировали игру, но гол «Зенита» обескуражил нас

Капитан «Бенфики» Нивалдо Жардел прокомментировал поражение в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом» (1:3).
«У нас было хорошее начало матча, мы контролировали игру. А затем «Зенит» забил, это обескуражило нас. Мы не переставали верить и продолжили искать шансы. Но во втором тайме у нас были две ошибки, которые мы исправим. Мы должны целенаправленно работать, потому что впереди много матчей», — приводит слова официальный сайт «Бенфики».
После 2 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу группы G, набрав 4 очка. В матче 1-го тура сине-бело-голубые сыграли вничью с «Лионом» (1:1). В следующем туре «Зенит» сыграет с «РБ Лейпциг». Матч состоится 23 октября в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:55 мск.
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