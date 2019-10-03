Семак: низкий поклон каждому игроку за матч с «Бенфикой»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» (3:1) поблагодарил болельщиков и игроков сине-бело-голубых.



«Спасибо болельщикам за поддержку и невероятную атмосферу на стадионе. Низкий поклон команде, каждому игроку за проведённый матч», — написал тренер «Зенита».

Фото доступно на странице Сергея Семака в «Инстаграме».

После 2 туров розыгрыша Лиги чемпионов «Зенит» возглавляет турнирную таблицу в группе G, набрав 4 очка. В матче 1-го тура сине-бело-голубые сыграли вничью с «Лионом» (1:1).

В следующем туре «Зенит» сыграет с «РБ Лейпциг». Матч состоится 23 октября в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:55 мск.