Дзюба — о победе «Зенита» над «Бенфикой»: горжусь парнями

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба после победы в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с Бенфикой (3:1) опубликовал фото из раздевалки сине-бело-голубых.



«Горжусь парнями! Команда!» — подписал снимок нападающий.

Фото доступно на странице Дзюбы в «Инстаграме».



Напомним, Дзюба стал автором первого забитого мяча в ворота «Бенфики». Российский форвард отличился на 21-й минуте матче. Результативная передача на счету Магомеда Оздоева.



После 2 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу группы G, набрав 4 очка. В матче 1-го тура сине-бело-голубые сыграли вничью с «Лионом» (1:1). В следующем туре «Зенит» сыграет с «РБ Лейпциг». Матч состоится 23 октября в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:55 мск.