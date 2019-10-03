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Дзюба — о победе «Зенита» над «Бенфикой»: горжусь парнями

Дзюба — о победе «Зенита» над «Бенфикой»: горжусь парнями
Футбол / Лига чемпионов 0

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба после победы в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с Бенфикой (3:1) опубликовал фото из раздевалки сине-бело-голубых.

«Горжусь парнями! Команда!» — подписал снимок нападающий.

Фото доступно на странице Дзюбы в «Инстаграме».

Напомним, Дзюба стал автором первого забитого мяча в ворота «Бенфики». Российский форвард отличился на 21-й минуте матче. Результативная передача на счету Магомеда Оздоева.

После 2 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу группы G, набрав 4 очка. В матче 1-го тура сине-бело-голубые сыграли вничью с «Лионом» (1:1). В следующем туре «Зенит» сыграет с «РБ Лейпциг». Матч состоится 23 октября в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:55 мск.

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