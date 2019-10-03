Розыгрыш двух пар билетов на матч Россия — Шотландия

«Чемпионат» в «Телеграме» запустил конкурс, в котором разыгрываются две пары билетов на матч 7-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Шотландии.
Участникам достаточно подписаться на наш телеграм-канал, нажать кнопку «Участвую!» под постом о розыгрыше и ждать итогов жеребьёвки.
Матч Россия — Шотландия состоится 10 октября в Москве на стадионе «Лужники». Начало — в 21:45 мск.
Сборная России, набрав 15 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы I. Шотландия (6) — на предпоследнем, 5-м месте в таблице.
6 сентября Шотландия и Россия встречались в матче 5-го тура отбора Евро-2020. Победу одержали россияне со счётом 2:1. За Россию отличились Артём Дзюба и Стивен О'Доннелл, который отметился автоголом, у хозяев гол забил Джон Макгинн.
- 3 октября 2019
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