Розыгрыш двух пар билетов на матч Россия — Шотландия

«Чемпионат» в «Телеграме» запустил конкурс, в котором разыгрываются две пары билетов на матч 7-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Шотландии.



Участникам достаточно подписаться на наш телеграм-канал, нажать кнопку «Участвую!» под постом о розыгрыше и ждать итогов жеребьёвки.

Матч Россия — Шотландия состоится 10 октября в Москве на стадионе «Лужники». Начало — в 21:45 мск.

Сборная России, набрав 15 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы I. Шотландия (6) — на предпоследнем, 5-м месте в таблице.

6 сентября Шотландия и Россия встречались в матче 5-го тура отбора Евро-2020. Победу одержали россияне со счётом 2:1. За Россию отличились Артём Дзюба и Стивен О'Доннелл, который отметился автоголом, у хозяев гол забил Джон Макгинн.