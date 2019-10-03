Евсеев — о возможном приглашении в «Спартак»: я доволен, что работаю в «Уфе»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал возможное приглашение на пост наставника московского «Спартака».

«Генеральный директор сказал, что не будет чинить препятствия, если «Спартак» позовёт меня главным тренером? Я работаю в «Уфе» и этим доволен», — приводит слова Евсеева «Спорт день за днём».

Напомним, «Спартак» остался без главного тренера после отставки Олега Кононова. К ближайшему матчу с «Краснодаром» красно-белых будет готовить Сергей Кузнецов.

43-летний Евсеев в бытность футболистом выступал за «Спартак» с 1993 по 1999 год. В нынешнем сезоне «Уфа» под его руководством занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 15 очков. «Спартак» (14) — на 9-м месте.