«Истанбул» не смог обыграть «Боруссию» М, «Вольфсберг» и «Рома» сыграли вничью

В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Истанбул Башакшехир» и мёнхенгладбахская «Боруссия» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Стамбуле на стадионе «Башакшехир Фатих Терим». Обслуживал матч английский арбитр Стюарт Атвелл.



Счёт был открыт в начале второго тайма, автором забитого мяча стал Эдин Вишча, которому ассистировал Энцо Кривелли. В компенсированное время немецкий клуб спас от поражения Патрик Херрман.



«Истанбул» и «Боруссия», набрав по одному очку, делят 3–4-е место в турнирной таблице группы J.



Завершился также ещё один матч группы J: «Вольфсберг» и «Рома» сыграли вничью со счётом 1:1. Австрийский и итальянский клубы делят 1–2-е место в группе, набрав по четыре очка.