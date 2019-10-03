Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Супербокс на «Чемпионате»
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Истанбул» не смог обыграть «Боруссию» М, «Вольфсберг» и «Рома» сыграли вничью

«Истанбул» не смог обыграть «Боруссию» М, «Вольфсберг» и «Рома» сыграли вничью
Футбол / Лига Европы 0

В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Истанбул Башакшехир» и мёнхенгладбахская «Боруссия» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Стамбуле на стадионе «Башакшехир Фатих Терим». Обслуживал матч английский арбитр Стюарт Атвелл.

Счёт был открыт в начале второго тайма, автором забитого мяча стал Эдин Вишча, которому ассистировал Энцо Кривелли. В компенсированное время немецкий клуб спас от поражения Патрик Херрман.

«Истанбул» и «Боруссия», набрав по одному очку, делят 3–4-е место в турнирной таблице группы J.

Завершился также ещё один матч группы J: «Вольфсберг» и «Рома» сыграли вничью со счётом 1:1. Австрийский и итальянский клубы делят 1–2-е место в группе, набрав по четыре очка.

Лига Европы. Группа J. 2-й тур
03 октября 2019, четверг. 19:55 МСК
Истанбул Башакшехир
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 1
Боруссия М
Мёнхенгладбах, Германия
1:0 Вишча – 55'   1:1 Херрман – 90+1'
Лига Европы. Группа J. 2-й тур
03 октября 2019, четверг. 19:55 МСК
Вольфсберг
Вольфсберг, Австрия
Окончен
1 : 1
Рома
Рим, Италия
0:1 Спинаццола – 27'   1:1 Линдль – 51'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019