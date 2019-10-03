«Истанбул» не смог обыграть «Боруссию» М, «Вольфсберг» и «Рома» сыграли вничью
В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Истанбул Башакшехир» и мёнхенгладбахская «Боруссия» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Стамбуле на стадионе «Башакшехир Фатих Терим». Обслуживал матч английский арбитр Стюарт Атвелл.
Счёт был открыт в начале второго тайма, автором забитого мяча стал Эдин Вишча, которому ассистировал Энцо Кривелли. В компенсированное время немецкий клуб спас от поражения Патрик Херрман.
«Истанбул» и «Боруссия», набрав по одному очку, делят 3–4-е место в турнирной таблице группы J.
Завершился также ещё один матч группы J: «Вольфсберг» и «Рома» сыграли вничью со счётом 1:1. Австрийский и итальянский клубы делят 1–2-е место в группе, набрав по четыре очка.
Лига Европы. Группа J. 2-й тур
03 октября 2019, четверг. 19:55 МСК
Истанбул Башакшехир
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 1
Боруссия М
Мёнхенгладбах, Германия
1:0 Вишча – 55' 1:1 Херрман – 90+1'
- 3 октября 2019
-
22:10
-
22:00
-
21:53
-
21:51
-
21:49
-
21:48
-
21:45
-
21:30
-
21:20
-
21:09
-
21:04
-
20:48
-
20:44
-
20:37
-
20:23
-
20:14
-
19:52
-
19:40
-
19:27
-
19:16
-
19:04
-
18:49
-
18:48
-
18:38
-
18:33
-
18:13
-
18:11
-
17:51
-
17:45
-
17:32
-
17:22
-
17:13
-
17:09
-
16:55
-
16:44
Партнерский контент