«Лацио» обыграл «Ренн» в матче Лиги Европы

В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы в группе Е римский «Лацио» обыграл «Ренн» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Риме на стадионе «Олимпико». Обслуживал матч украинский арбитр Сергей Бойко.
Счёт был открыт на 55-й минуте, автором забитого мяча стал Жереми Морель, которому ассистировал Клеман Гренье. На 63-й минуте равновесие восстановил Сергей Милинкович-Савич с передачи Луиса Альберто. Победу римскому клубу принёс гол Чиро Иммобиле с паса Милинкович-Савича.
В другом матче группы Е «Селтик» на своём поле обыграл румынский ЧФР со счётом 2:0. Победу шотландскому клубу принесли голы Одсонна Эдуарда и Мохамеда Эльюнусси.
«Селтик», набрав четыре очка, занимает первое место в турнирной таблице группы. ЧФР и «Лацио» (по 3) делят 2–3-е место. «Ренн» (1) — на 4-м.
- 4 октября 2019
-
01:05
-
00:59
-
00:49
-
00:40
-
00:35
-
00:25
-
00:24
-
00:10
-
00:01
-
00:01
- 3 октября 2019
-
23:55
-
23:54
-
23:49
-
23:29
-
23:24
-
23:19
-
23:09
-
23:06
-
22:54
-
22:54
-
22:47
-
22:45
-
22:39
-
22:38
-
22:30
-
22:20
-
22:10
-
22:00
-
21:53
-
21:51
-
21:49
-
21:48
-
21:45
-
21:30
-
21:20