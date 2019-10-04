«Лацио» обыграл «Ренн» в матче Лиги Европы

В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы в группе Е римский «Лацио» обыграл «Ренн» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Риме на стадионе «Олимпико». Обслуживал матч украинский арбитр Сергей Бойко.

Счёт был открыт на 55-й минуте, автором забитого мяча стал Жереми Морель, которому ассистировал Клеман Гренье. На 63-й минуте равновесие восстановил Сергей Милинкович-Савич с передачи Луиса Альберто. Победу римскому клубу принёс гол Чиро Иммобиле с паса Милинкович-Савича.

В другом матче группы Е «Селтик» на своём поле обыграл румынский ЧФР со счётом 2:0. Победу шотландскому клубу принесли голы Одсонна Эдуарда и Мохамеда Эльюнусси.

«Селтик», набрав четыре очка, занимает первое место в турнирной таблице группы. ЧФР и «Лацио» (по 3) делят 2–3-е место. «Ренн» (1) — на 4-м.