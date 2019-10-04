«Вулверхэмптон» впервые за 39 лет победил в основной сетке еврокубка
«Вулверхэмптон» выиграл в выездном матче с «Бешикташем» во 2-м туре Лиги Европы. Встреча состоялась на стадионе «Водафон Арена» в Стамбуле и завершилась со счётом 1:0 в пользу «Вулверхэмптона». Единственный и победный гол на 4-й компенсированной минуте забил защитник Вилли Боли.
Английская команда выиграла в основной сетке еврокубка впервые за 39 лет. В последний раз «волки» добивались победы в евротурнире аж в октябре 1980 года, когда на домашнем стадионе в матче 1/32 Кубка УЕФА победили ПСВ (1:0).
В третьем туре группового этапа Лиги Европы «Вулверхэмптон» встретится со «Слованом» 24 октября. Начало матча — в 19:55.
«Брага» и «Слован» сыграли вничью, «Бешикташ» проиграл «Вулверхэмптону»
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