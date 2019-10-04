Вратарь «Манчестер Юнайтед» де Хеа планирует купить футбольный клуб

Голкипер «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании Давид Де Хеа планирует приобрести футбольный клуб «Эльче». Ориентировочная сумма сделки составляет около € 18 млн, сообщает Superdeporte.
Отмечается, что продажа клуба будет оформлена в ближайшие месяцы.
Клуб «Эльче» основан в 1923 году. В настоящее время выступает во втором по силе дивизионе Испании. Последний раз команда играла в Примере в сезоне-2014/15, но была оштрафована и исключена из турнира за многомиллионные долги. Самым большим достижением «Эльче» в чемпионате Испании стало 5-е место в сезоне 1963/64.
Кроме того, испанская команда является партнёром английского клуба «Болтон Уондерерс».
28-летний де Хеа является воспитанником «Атлетико», за «Манчестер Юнайтед» футболист играет с 2011 года.
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