Экс-защитник сборной России: от Шевченко в матче с Украиной несло рыбьим жиром

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Евгений Варламов поделился воспоминаниями о выездном матче с Украиной в 1998 году, который завершился победой хозяев со счётом 3:2.
«Чем, кроме первого и последнего гола в сборной, запомнился матч в Киеве? Мне показалось, что от Шевченко несло рыбьим жиром. Говорили, что им мажутся от сглаза. Я этот запах с детства запомнил – блевал от него. Может, форму жиром пропитали, не знаю, но пахло только от Андрея. Запомнилось ещё, как встречали в Киеве… На предыгровой разминке мы упали на колени, а с трибун несётся: «Вот так и стойте!»
Установка тоже была оригинальная. Бышовец давал её шёпотом, потому что опасался прослушки в отеле. Ещё и при шипящем на полную громкость телевизоре! Нас в Новогорске много инструктировали по этой игре, поэтому в Киеве теория была только командная. Мне Анатолий Фёдорович ещё раз про Шевченко напомнил. Я за овальным столом поближе к Бышовцу сидел и всё слышал, а Минько как раз возле телевизора! Выходим из комнаты в коридор, Валера спрашивает: «А где я играю?» Смешно было», — рассказал Варламов в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Олегу Лысенко и Денису Целых.
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