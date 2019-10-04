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Экс-защитник сборной России: от Шевченко в матче с Украиной несло рыбьим жиром

Экс-защитник сборной России: от Шевченко в матче с
Экс-защитник сборной России: от Шевченко в матче с Украиной несло рыбьим жиром
Футбол / Сборная России 0

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Евгений Варламов поделился воспоминаниями о выездном матче с Украиной в 1998 году, который завершился победой хозяев со счётом 3:2.

«Чем, кроме первого и последнего гола в сборной, запомнился матч в Киеве? Мне показалось, что от Шевченко несло рыбьим жиром. Говорили, что им мажутся от сглаза. Я этот запах с детства запомнил – блевал от него. Может, форму жиром пропитали, не знаю, но пахло только от Андрея. Запомнилось ещё, как встречали в Киеве… На предыгровой разминке мы упали на колени, а с трибун несётся: «Вот так и стойте!»

Установка тоже была оригинальная. Бышовец давал её шёпотом, потому что опасался прослушки в отеле. Ещё и при шипящем на полную громкость телевизоре! Нас в Новогорске много инструктировали по этой игре, поэтому в Киеве теория была только командная. Мне Анатолий Фёдорович ещё раз про Шевченко напомнил. Я за овальным столом поближе к Бышовцу сидел и всё слышал, а Минько как раз возле телевизора! Выходим из комнаты в коридор, Валера спрашивает: «А где я играю?» Смешно было», — рассказал Варламов в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Олегу Лысенко и Денису Целых.

«В раздевалку зашли люди и начали бить ребят. Мне сказали: «Не лезь!»
Море историй – смешных, грустных, страшных – от бывшего капитана ЦСКА. Лихие 90-е и смутные 2000-е – во всей красе.
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