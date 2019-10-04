Жена главы селекционного отдела ЦСКА жёстко раскритиковала Гончаренко

Людмила Дюкова, жена руководителя селекционного отдела ЦСКА Максима Дюкова, в своём «инстаграме» выступила с критикой главного тренера команды Виктора Гончаренко.
«Меня он никогда не радовал. Он [проиграл] прошлый сезон полностью. А сейчас выезжает на ошибках соперников. Я не стала говорить это при неудачах, я это говорю давно уже. Пацаны все хоть и неизвестные, но все в порядке. И он принимает решения, когда пацаны, которые в порядке, тупо проседают по лавкам, потому что играть он ставит по личному отношению, а не по боевой готовности.
Знаю гораздо больше, чем вы, сидя на трибунах и крича, что мы не «Спартак». Только потому, что у нас такой [крутой] тренер, мы проиграли всю вторую половину сезона и остались без Лиги чемпионов и денег, а ЦСКА в них нуждался, как никто другой, потому что мы нищие. Просто потому, что он боится брать на себя какую-либо ответственность.
Просто он обыграл «Реал» и в свете этой заслуги выглядит топчиком, и все так были на кураже после этого, что, видимо, и не заметили, как мы оказались в заднице», — написала Дюкова.
После критики со стороны болельщиков «армейцев» Людмила скрыла свой аккаунт.
- 4 октября 2019
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