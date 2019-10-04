Медведев: Маркизио — благородный итальянский дон, ценю каждую его минуту на поле

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о решении бывшего полузащитника команды Клаудио Маркизио завершить карьеру игрока.
«Радоваться нечему, когда игрок в 33 года завершает карьеру. Футболисты середины поля и нападения могут и в 36 выступать. К сожалению, травма не дала возможности Маркизио показать все свои способности, но мы ценим каждую проведённую им на поле минуту и каждое результативное действие. Главное, что он был членом команды.
Казалось бы, он выиграл всё, что можно, так чего переживать? Завершит карьеру – и ладно. Но Клаудио искренне переживал за эту ситуацию, испытывал неудобство и неудовольствие. Он приехал играть – а не мог. Когда шло восстановление, мы считали дни до его перехода в общую группу, а потом пришлось сделать операцию.
Знатоки футбола оценят всю карьеру Маркизио. Это благородный человек, благородный итальянский дон", — цитирует Медведева «Рейтинг букмекеров».
- 4 октября 2019
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