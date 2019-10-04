Ривалдо: Месси должен быть лучше защищён на этом этапе карьеры

Бывший футболист «Барселоны» Ривалдо считает, что сине-гранатовым сейчас не стоит предоставлять слишком много игрового времени форварду Лионелю Месси, который пропустил начало нынешнего сезона из-за травмы.

«Значение Месси в победе над «Интером» в Лиге чемпионов только подтверждает моё мнение о том, что он должен быть лучше защищён на этом этапе карьеры.

Ему нужно дать возможность полностью восстановиться, чтобы он не чувствовал никакой боли и перестал бояться сражаться за мяч. Лео должен получать удовольствие на поле. Он очень важен для «Барселоны», особенно когда находится в лучшей форме.

В следующем матче «Барселона» сыграет с «Севильей», и, конечно, Месси захочет выйти на поле. Возможно, клубу стоит обдумать этот вопрос с медицинским штабом. Играть много после травмы может быть рискованно», — цитирует Ривалдо Goal.