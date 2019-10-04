Дзюба: всячески помогу Караваеву в «Зените», Слуцкий позвонил и уже дал указания

Форвард «Зенита» и сборной России Артём Дзюба высказался о перспективах партнёра по клубу и национальной команде Вячеслава Караваева в стане сине-бело-голубых.

«У Караваева, конечно же, получится в „Зените“. Конечно, всячески ему помогу. Мне уже Леонид Викторович Слуцкий позвонил и дал указания», — сказал Дзюба в интервью пресс-службе РФС.

Напомним, «Чемпионат» первым сообщил, что летом Караваев перейдёт в «Зенит» и подпишет с клубом четырёхлетний контракт.

Караваев является воспитанником ЦСКА. За свою карьеру защитник выступал в чешских клубах «Дукла», «Яблонец» и пражской «Спарте», откуда он в январе прошлого года перешёл в «Витесс», подписав контракт до лета 2021 года. В минувшем сезоне на клубном уровне футболист провёл 45 матчей. На его счету 1 забитый мяч и 8 результативных передач.