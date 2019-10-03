Караваев: дебют на «Газпром Арене» в Лиге чемпионов получился отличный

Защитник петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» (3:1).
«Дебют на стадионе „Газпром Арена“ в Лиге чемпионов получился отличный. Главное, что выиграли, набрали три очка. Поддержка была сумасшедшая. Огромное спасибо болельщикам, которые пришли, поддерживали „Зенит“.
Естественно, переживаешь за ребят, когда сидишь на скамейке, хочешь помочь и не можешь. Когда выходишь на поле, чуть поспокойнее. Считаю, что вышел неплохо. Перед игрой переход на схему 3-5-2 не оговаривался. Это тактика тренеров. Удачно вышло. Значит, тренеры это грамотно задумали.
Я бы не сказал, что у нас была какая-то расслабленность в концовке. Просто совершили ненужную ошибку и пропустили ненужный гол. Естественно, концовка всегда нервная, когда пропускаешь ненужный гол. Но слава богу, что довели дело до победы», — сказал Караваев в эфире телеканала «Матч ТВ».
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