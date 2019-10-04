Шавло: у Черенкова было недовольство собой. А сейчас — выиграли, и всё хорошо

Ветеран московского «Спартака» Сергей Шавло поделился воспоминаниями о партнёре по команде Фёдоре Черенкове.
Сегодня, 4 октября, исполняется пять лет со дня смерти знаменитого российского футболиста.
«Важно, что Фёдор всегда анализировал свою игру, несмотря на победы. Он мог забить, отдать голевой пас, но потом всегда говорил: «Вот здесь я сыграл не так». У него был постоянный анализ игры, недовольство собой. А сейчас — выиграли, и всё хорошо. К этому нас приучал Бесков, который часто говорил: «Вы сегодня выиграли, но игры, которую от вас требуют, не показали», — сказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Почти всю карьеру профессионального футболиста Черенков провёл в «Спартаке». Полузащитник выступал также за французский «Ред Стар». Вместе с московским клубом он трижды стал чемпионом СССР, один раз — чемпионом России, а также выиграл один Кубок страны. После завершения карьеры игрока Фёдор работал тренером в «Спартаке».
- 4 октября 2019
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