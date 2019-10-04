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Игроки бельгийского клуба попали в секс-скандал с изнасилованием на клубной базе

Игроки бельгийского клуба попали в секс-скандал с изнасилованием на клубной базе
Футбол / Прочие турниры 0

Игроки бельгийского клуба «Эспойр Майнройс» попали в скандал после того как в социальных сетях было опубликовано видео с непристойным содержанием, сообщает The Sun.

В ролике показано, как в клубной столовой в присутствии футболистов по полу ползала голая девушка. В другом эпизоде она уже занималась сексом с одним из игроков в клубной раздевалке. Семья девушки уже подала иск против футболистов. По словам матери пострадавшей, есть доказательства, что её дочь находилась под воздействием каких-то веществ.

Клуб отреагировал на скандал отстранением от тренировок одного из футболистов на месяц. Ещё один игрок был переведён в дубль. Президент «Эспойр Майнройс» Джозеф Гайяр сложившуюся ситуацию прокомментировал так: «Пока мы знаем только, что на видео присутствуют некоторые из наших игроков, но мы точно не знаем, что произошло. Мы собираемся разобраться во всей этой истории, которая на сегодняшней день достигла огромных масштабов».

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Источник: The Sun

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