Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель подтвердил информацию, что нападающий команды Килиан Мбаппе получил новую травму.
20-летний игрок пропустит домашний матч 9-го тура французской Лиги 1 с «Анже», который состоится в Париже на стадионе «Парк де Пренс» завтра, 5 октября. Начало — в 18:30 мск.
«Килиана не будет с нами. Это не рецидив его прошлого повреждения. Ему потребуется время для восстановления», — приводит слова Тухеля AS.
Напомним, в начале этого сезона Мбаппе пропустил месяц из-за травмы подколенного сухожилия. Игрок вернулся в строй в конце сентября. В нынешней кампании Килиан забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи в 6 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
«ПСЖ», набрав 18 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции.
- 4 октября 2019
-
23:58
-
23:44
-
23:39
-
23:28
-
23:14
-
23:11
-
23:06
-
22:48
-
22:35
-
22:10
-
21:53
-
21:42
-
21:20
-
20:59
-
20:57
-
20:47
-
20:40
-
20:17
-
20:10
-
20:03
-
19:49
-
19:46
-
19:23
-
19:18
-
18:51
-
18:41
-
18:37
-
18:31
-
18:20
-
18:11
-
18:06
-
17:51
-
17:43
-
17:26
-
17:25