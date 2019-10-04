Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель подтвердил информацию, что нападающий команды Килиан Мбаппе получил новую травму.

20-летний игрок пропустит домашний матч 9-го тура французской Лиги 1 с «Анже», который состоится в Париже на стадионе «Парк де Пренс» завтра, 5 октября. Начало — в 18:30 мск.

«Килиана не будет с нами. Это не рецидив его прошлого повреждения. Ему потребуется время для восстановления», — приводит слова Тухеля AS.

Напомним, в начале этого сезона Мбаппе пропустил месяц из-за травмы подколенного сухожилия. Игрок вернулся в строй в конце сентября. В нынешней кампании Килиан забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи в 6 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

«ПСЖ», набрав 18 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции.