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«Герта» одержала третью победу подряд в чемпионате Германии, обыграв «Фортуну»

«Герта» одержала третью победу подряд в чемпионате Германии, обыграв «Фортуну»
Футбол / Германия 0

В матче 7-го тура немецкой Бундеслиги берлинская «Герта» принимала «Фортуну» из Дюссельдорфа. Встреча прошла в Берлине на стадионе «Олимпиаштадион» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Первый мяч забил нападающий «Фортуны» Роувен Хеннингс на 32-й минуте. До перерыва «Герта» отыгралась и вышла вперёд — по одному голу забили форварды Ведад Ибишевич и Явайро Дилросун. На 62-й минуте отличился полузащитник хозяев Владимир Дарида.

Победная серия «Герты» в чемпионате Германии достигла трёх матчей. «Фортуна» не выигрывает в Бундеслиге уже в течение шести встреч подряд (пять поражений и одна ничья).

Берлинская команда, набрав 10 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице немецкого первенства, клуб из Дюссельдорфа (4) — 14-е.

Германия - Бундеслига. 7-й тур
04 октября 2019, пятница. 21:30 МСК
Герта
Берлин
Окончен
3 : 1
Фортуна
Дюссельдорф
0:1 Хеннингс – 32' (пен)   1:1 Ибишевич – 37'   2:1 Дилросун – 44'   3:1 Дарида – 62'
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