Кариус: надеюсь вновь сыграть за «Ливерпуль»

Вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус находится в аренде в «Бешикташе» в Турции с августа 2018 года, но надеется ещё сыграть за британский клуб.
«Я нахожусь в аренде до конца сезона, а там я посмотрю, вернусь ли в «Ливерпуль» или куда-нибудь еще в Англии или в Германии. Сейчас я сосредоточен на играх каждую неделю, а потом посмотрим.
Мне нравится в «Бешикташе», нравится время, проведённое тут. Конечно, если вы играете в Англии, вы больше находитесь в центре внимания, но это хороший клуб, пусть у нас и возникают, время от времени некоторые проблемы. Было не всегда легко, но в целом первый сезон был довольно хорошим. Премьер-лига – лучшая лига, поэтому, конечно, мне всё интересно, но у меня всё ещё есть контракт с «Ливерпулем», поэтому, возможно, я снова сыграю за «Ливерпуль», посмотрим.
Сейчас сложно сказать. Если это будет не «Ливерпуль», то я уверен, что это будет ещё одна достойная команда, поэтому я не волнуюсь", — приводит слова Кариуса The Guardian.
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