Зимой «Ювентус» намерен расстаться с тремя игроками

В зимнее трансферное окно «Ювентус» планирует расстаться с тремя игроками, сообщает Calciomercato.com.

Согласно информации источника, «старая синьора» намерена избавиться от форварда Марио Манджукича, вингера Марко Пьяцы и голкипера Маттиа Перина. Вероятным местом продолжения карьеры для первого называется Катар. Второго чемпион Италии хочет отдать в аренду одному из клубов Серии А. Третий летом был близок к переходу в «Бенфику», поэтому в «Юве» рассчитывают, что лиссабонцы могут возобновить интерес к вратарю.

В турнирной таблице чемпионата Италии «Ювентус» занимает 2-е место. В активе подопечных Маурицио Сарри 16 очков после 6 туров. Лидирует «Интер» (18), с которым «старая синьора» встретится в ближайшее воскресенье, 6 октября.