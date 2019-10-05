Зимой «Ювентус» намерен расстаться с тремя игроками
В зимнее трансферное окно «Ювентус» планирует расстаться с тремя игроками, сообщает Calciomercato.com.
Согласно информации источника, «старая синьора» намерена избавиться от форварда Марио Манджукича, вингера Марко Пьяцы и голкипера Маттиа Перина. Вероятным местом продолжения карьеры для первого называется Катар. Второго чемпион Италии хочет отдать в аренду одному из клубов Серии А. Третий летом был близок к переходу в «Бенфику», поэтому в «Юве» рассчитывают, что лиссабонцы могут возобновить интерес к вратарю.
В турнирной таблице чемпионата Италии «Ювентус» занимает 2-е место. В активе подопечных Маурицио Сарри 16 очков после 6 туров. Лидирует «Интер» (18), с которым «старая синьора» встретится в ближайшее воскресенье, 6 октября.
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