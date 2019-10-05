«Бордо» отстранил троих игроков академии, избивших одноклубника
Руководство «Бордо» приняло решение об отстранении троих 16-летних игроков академии, которые избили одноклубника, сообщает ESPN.
Инцидент произошёл 30 сентября, хотя проблемы между игроками начались за два дня до этого, после поражения команды в матче с «Нантом» (U17).
Пострадавший 3 октября был выписан из больницы. У него серьёзная травма бедра, и он вынужден передвигаться на костылях. Из-за травмы футболист не сможет играть не менее двух недель.
«Поддерживаем нашего травмированного игрока и будем рядом с ним в это трудное время. Мы немедленно отреагировали на инцидент и отстранили троих игроков, пока ведём расследование", — говорится в заявлении клуба.
Обвиняемые также были допрошены полицией. Затем их выпустили из-под стражи.
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