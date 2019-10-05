«Уфа» призвала к отставке Егорова из-за судейства в матче с «Ахматом»
Пресс-служба «Уфы» опубликовала видеоподборку спорных эпизодов из матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (0:1), прикрепив хештег #ЕгоровУходи.
На 40-й и 93-й минутах игроки «Уфы» падали в штрафной грозненского клуба, но арбитр матча Владислав Безбородов не стал назначать пенальти в этих эпизодах.
Видео можно посмотреть в «твиттере» «Уфы».
Автором единственного гола встречи стал защитник «Ахмата» Уилкер Анхель, который отправил мяч в ворота «Уфы» на 9-й минуте с подачи полузащитника грозненской команды Олега Иванова.
«Ахмат» набрал 12 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (15) — на 6-м месте. Лидером соревнований на данный момент является московский ЦСКА (25).
Шалимов посвятил Кадырову победу в матче с «Уфой»
- 5 октября 2019
-
15:05
-
14:56
-
14:56
-
14:39
-
14:31
-
14:26
-
14:16
-
14:05
-
14:00
-
13:56
-
13:53
-
13:48
-
13:30
-
13:25
-
13:22
-
13:17
-
13:06
-
12:59
-
12:37
-
12:35
-
12:18
-
12:12
-
12:00
-
11:47
-
11:41
-
11:28
-
11:16
-
11:00
-
10:52
-
10:50
-
10:38
-
10:29
-
10:19
-
10:11
-
09:58
Партнерский контент