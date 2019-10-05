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«Уфа» призвала к отставке Егорова из-за судейства в матче с «Ахматом»

«Уфа» призвала к отставке Егорова из-за судейства в матче с «Ахматом»
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба «Уфы» опубликовала видеоподборку спорных эпизодов из матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (0:1), прикрепив хештег #ЕгоровУходи.

На 40-й и 93-й минутах игроки «Уфы» падали в штрафной грозненского клуба, но арбитр матча Владислав Безбородов не стал назначать пенальти в этих эпизодах.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Уфы».

Автором единственного гола встречи стал защитник «Ахмата» Уилкер Анхель, который отправил мяч в ворота «Уфы» на 9-й минуте с подачи полузащитника грозненской команды Олега Иванова.

«Ахмат» набрал 12 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (15) — на 6-м месте. Лидером соревнований на данный момент является московский ЦСКА (25).

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