Шалимов посвятил Кадырову победу в матче с «Уфой»

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов посвятил главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову победу команды в матче 12-го тура чемпионата России с «Уфой» (1:0).



«Любому тренеру важно начать с победы. Хочу посвятить эту победу главе Чечни Рамзану Кадырову, у него сегодня день рождения, а также болельщикам, которые вздохнули, многие ждали этой победы. «Уфа» играет жёстко и организованно, важно было им не уступить в этом компоненте», — сказал Шалимов в эфире телеканала «Матч Премьер».

Автором единственного гола встречи стал защитник «Ахмата» Уилкер Анхель, который отправил мяч в ворота «Уфы» на 9-й минуте с подачи полузащитника грозненской команды Олега Иванова.



«Ахмат» набрал 12 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (15) — на 6-м месте. Лидером соревнований на данный момент является московский ЦСКА (25).