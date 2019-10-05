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Шалимов посвятил Кадырову победу в матче с «Уфой»

Шалимов посвятил Кадырову победу в матче с «Уфой»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов посвятил главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову победу команды в матче 12-го тура чемпионата России с «Уфой» (1:0).

«Любому тренеру важно начать с победы. Хочу посвятить эту победу главе Чечни Рамзану Кадырову, у него сегодня день рождения, а также болельщикам, которые вздохнули, многие ждали этой победы. «Уфа» играет жёстко и организованно, важно было им не уступить в этом компоненте», — сказал Шалимов в эфире телеканала «Матч Премьер».

Автором единственного гола встречи стал защитник «Ахмата» Уилкер Анхель, который отправил мяч в ворота «Уфы» на 9-й минуте с подачи полузащитника грозненской команды Олега Иванова.

«Ахмат» набрал 12 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (15) — на 6-м месте. Лидером соревнований на данный момент является московский ЦСКА (25).

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