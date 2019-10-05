Дебютные гол и пас Азара помогли «Реалу» обыграть «Гранаду» в матче Примеры

В матче 8-го тура чемпионата Испании «Реал» обыграл «Гранаду». Встреча проходила в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Итоговый счёт матча — 4:2.

Первый мяч во встрече был забит уже на 2-й минуте. После паса Гарета Бэйла хозяев вперёд вывел Карим Бензема. Под занавес первого тайма «сливочные» закрепили преимущество в счёте. После передачи Федерико Вальверде первый гол в чемпионате Испании забил Эден Азар. На 61-й минуте бельгиец отметился ещё и первой результативной передачей в Примере. Он ассистировал Луке Модричу. На 69-й минуте Дарвин Мачис, реализовав пенальти, один мяч отыграл. Через 9 минут второй гол в ворота хозяев забил Домингуш Дуарте. Голевую передачу отдал Виктор Диас. Точку в матче поставил Хамес Родригес с паса Альваро Одриосолы.