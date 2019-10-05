Глушаков: желаю «Спартаку» победы в матче с «Краснодаром»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, ныне выступающий за «Ахмат», пожелал красно-белым удачи в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится в воскресенье, 6 сентября, в Краснодаре на одноимённом стадионе.

«Прогноз на матч „Краснодар“ — «Спартак»? Я игрок «Ахмата» и ничего не буду говорить, пожелаю только удачи «Спартаку» и победы", — сказал Глушаков в интервью YouTube-каналу «Футбол России».

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В минувшем сезоне Денис записал в актив 3 гола в 18 матчах Российской Премьер-Лиги. В Кубке России, Лиге Европы и Лиге чемпионов футболист в общей сложности принял участие в 7 встречах, но не отметился ни забитыми мячами, ни результативными передачами.