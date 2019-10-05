Мелкадзе: после двух пропущенных поняли, что отсиживаться сзади бесполезно

Нападающий «Тамбова» Георгий Мелкадзе дал комментарий после поражения со счётом 1:2 в выездном матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином».
«В первом тайме, видимо, ещё не проснулись, играли в пять защитников, отсиживались сзади. Но после двух пропущенных поняли, что это бесполезно. В перерыве перестроились на четыре защитника и пошла игра.
Может, немного переоценили «Рубин», они не та команда, которой стоит отдавать инициативу просто так. Поле не сильно сказалось на игре, да и мне приятнее играть в дождь, чем в жару. Комфортно ли себя чувствую? Ну если забиваю, значит, всё хорошо», — передаёт слова Мелкадзе корреспондент «Чемпионата» Денис Давыдов.
«Тамбов», набрав 8 очков, занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России.
- 5 октября 2019
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