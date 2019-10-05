«ПСЖ» сохранил первое место в таблице чемпионата Франции, разгромив «Анже»
В матче 9-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» принимал «Анже». Матч состоялся в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершился со счётом 4:0 в пользу хозяев.
Первый гол забил полузащитник «ПСЖ» Пабло Сарабия на 13-й минуте. До перерыва преимущество парижан увеличил нападающий Мауро Икарди. На 59-й минуте хавбек Идрисса Гейе довёл счёт до разгромного. В конце матча ещё один мяч в ворота «Анже» отправил форвард хозяев Неймар.
«ПСЖ», набрав 21 очко, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, «Анже» (16) занимает третье место.
В 10-м туре Лиги 1 «ПСЖ» 18 октября на выезде сыграет с «Ниццой», а «Анже» на следующий день дома примет «Брест».
Статистику игроков французского первенства можно посмотреть на «Чемпионате».
Франция - Лига 1. 9-й тур
05 октября 2019, суббота. 18:30 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
4 : 0
Анже
Анже
1:0 Сарабия – 13' 2:0 Икарди – 37' 3:0 Гейе – 59' 4:0 Неймар – 90'
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