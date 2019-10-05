«Монако» проиграл «Монпелье» в Лиге 1. Головин получил красную карточку

В матче 9-го тура французской Лиги 1 «Монпелье» принимал «Монако». Встреча состоялась в Монпелье на стадионе «Стад де ла Моссон» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

В первом тайме по одному голу забили игроки «Монпелье» Флоран Молле и Педру Мендеш. На 56-й минуте форвард хозяев Анди Делор довёл счёт до разгромного. В середине второй половины нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер сократил разницу в счёте.

Полузащитник «Монако» Александр Головин начал матч в стартовом составе. На 81-й минуте 23-летний россиянин получил красную карточку после второй жёлтой.

Результаты других матчей 9-го тура чемпионата Франции

«Дижон» — «Страсбург» — 1:0

«Тулуза» — «Бордо» — 1:3

«Брест» — «Метц» — 2:0

«Нант» — «Ницца» — 1:0