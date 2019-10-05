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«Монако» проиграл «Монпелье» в Лиге 1. Головин получил красную карточку

«Монако» проиграл «Монпелье» в Лиге 1. Головин получил красную карточку
Футбол / Франция 0

В матче 9-го тура французской Лиги 1 «Монпелье» принимал «Монако». Встреча состоялась в Монпелье на стадионе «Стад де ла Моссон» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

В первом тайме по одному голу забили игроки «Монпелье» Флоран Молле и Педру Мендеш. На 56-й минуте форвард хозяев Анди Делор довёл счёт до разгромного. В середине второй половины нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер сократил разницу в счёте.

Полузащитник «Монако» Александр Головин начал матч в стартовом составе. На 81-й минуте 23-летний россиянин получил красную карточку после второй жёлтой.

Результаты других матчей 9-го тура чемпионата Франции

«Дижон» — «Страсбург» — 1:0

«Тулуза» — «Бордо» — 1:3

«Брест» — «Метц» — 2:0

«Нант» — «Ницца» — 1:0

Франция - Лига 1. 9-й тур
05 октября 2019, суббота. 21:00 МСК
Монпелье
Монпелье
Окончен
3 : 1
Монако
Монако
1:0 Молле – 31'   2:0 Мендеш – 39'   3:0 Делор – 56'   3:1 Бен-Йеддер – 68'
Удаления: нет / Головин – 81'
Франция - Лига 1. 9-й тур
05 октября 2019, суббота. 21:00 МСК
Дижон
Дижон
Окончен
1 : 0
Страсбург
Страсбург
1:0 Мавидиди – 38'
Франция - Лига 1. 9-й тур
05 октября 2019, суббота. 21:00 МСК
Тулуза
Тулуза
Окончен
1 : 3
Бордо
Бордо
0:1 де Превиль – 1'   0:2 Пабло – 19'   0:3 Чо – 53'   1:3 Кулурис – 61'
Франция - Лига 1. 9-й тур
05 октября 2019, суббота. 21:00 МСК
Брест
Брест
Окончен
2 : 0
Метц
Метц
1:0 Фоссюрье – 11'   2:0 Кастеллетто – 45'
Франция - Лига 1. 9-й тур
05 октября 2019, суббота. 21:00 МСК
Нант
Нант
Окончен
1 : 0
Ницца
Ницца
1:0 Саймон – 86'
Хельвег: у Головина прекрасное будущее
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