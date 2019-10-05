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Хельвег: у Головина прекрасное будущее

Хельвег: у Головина прекрасное будущее
Футбол / Франция 0

Бывший игрок «Милана» и сборной Дании Томас Хельвег высказался о перспективах российского полузащитника Александра Головина в «Монако».

«Считаю, что у него прекрасное будущее. Сейчас он играет в лиге, на которой все сфокусированы, все следят за французским чемпионатом. Возможно, это не лучшая лига в Европе, но она одна из трёх-четырёх сильнейших. Если всё сложится, у него будет не самый простой путь, но появятся возможности перейти в лигу сильнее французской», — приводят слова Хельвега «Известия».

В текущем сезоне на клубном уровне Головин принял участие в 7 матчах. На его счету 2 забитых мяча и 1 результативная передача.

В турнирной таблице чемпионата Франции «Монако» занимает 12-е место. После 8 туров в активе команды 9 очков.

Головин стал вторым в голосовании за лучшего игрока «Монако» в сентябре
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