Гаттузо: в 2011 году мог перейти в «Анжи», клуб предлагал мне солидную сумму

Бывший полузащитник «Милана» Дженнаро Гаттузо рассказал о своём несостоявшемся переходе в «Анжи».
«Я приехал спустя две недели после матча с «Тоттенхэм Хотспур» в Лиге чемпионов. Это было в феврале 2011 года. Прилетел в Москву и встретился с Керимовым (тогда ещё владельцем «Анжи». — Прим. „Чемпионата“), у нас состоялся разговор. Полагаю, что я стал первым игроком, ещё до Роберто Карлоса, до Самюэля Это’О, с которым он связался. На тот момент у меня действовал контракт с «Миланом». Они не захотели меня продавать. Но это правда: тогда я был близок к подписанию контракта с «Анжи».
Это был невероятный день, когда я впервые встретился с Керимовым. Он рассказал мне о своих планах, и через 4–5 месяцев произошло всё то, о чём он говорил. Керимов пригласил Хиддинка, Роберто Карлоса, Это’О и других чемпионов, но тогда у меня действовал контракт с «Миланом». Клуб просто не отпустил меня.
Сколько я мог бы получать? У меня был контракт в Италии, и в России мне предложили ту сумму, которая в «Милане» мне полагалась до налогообложения. Она была, конечно, немаленькая», — цитирует Гаттузо «Матч ТВ».
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