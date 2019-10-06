Видео: Марадона станцевал после первой победы в качестве тренера «Химнасии»

Знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона станцевал перед игроками в раздевалке после первой победы в качестве тренера клуба «Химнасия и Эсгрима».

Команда Марадоны со счётом 4:2 обыграла «Годой-Крус» в выездном матче 9-го тура аргентинской Примеры. Ранее под руководством 58-летнего специалиста «Химнасия» потерпела три поражения подряд.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«Химнасия», набрав 4 очка, занимает предпоследнее, 23-е место в турнирной таблице чемпионата Аргентины.

Напомним, Марадона возглавил «Химнасию» в начале сентября. Ранее он работал главным тренером в «Дорадосе», выступающем во втором по силе дивизионе Мексики. В середине июня 2019 года Диего покинул клуб из-за операций на плече и колене.