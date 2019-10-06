«Кто с мячом к нам придёт, тот в него и сыграет». Ролик ЦСКА к игре с «Ростовом»

Московский ЦСКА представил видеоролик к домашнему матчу 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом».

«По легенде, викинги пришли на Русь, чтобы основать здесь государство. А спустя века пришли викинги исландские с ростовских земель на Москву. Но были в Москве свои воины — Хёрдур, сын Магнуса, и Арнор, сын Сигурда, всегда готовые к сражениям. И когда один из них пропускал бой, другой всегда был готов биться за него. Кто с мячом к нам придёт, тот в него и сыграет. Победит только один, то есть Один. Мы принимаем бой», — говорится в видео.

Видео можно посмотреть на канале ЦСКА в YouTube.

Матч ЦСКА — «Ростов» состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» сегодня, 6 октября, начало — в 16:30 мск.

«Армейцы», набрав 25 очков, возглавляют турнирную таблицу чемпионата России, жёлто-синие (23) занимают третье место.