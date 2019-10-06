Жардим: «Монако» позволил «Монпелье» навязать свою игру

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал результат матча 9-го тура французской Лиги 1 с «Монпелье». Встреча состоялась в Монпелье на стадионе «Стад де ла Моссон» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
«Мы плохо проявили себя с точки зрения игровой интенсивности. Нам не удалось сыграть как в двух предыдущих матчах, когда команда хорошо располагалась на поле и действовала агрессивно. Мы теряли мяч и позволили сопернику навязать свою игру, это привело к двум пропущенным мячам в первом тайме.
На второй тайм команда вышла с иным настроем на игру, более оптимистичным и агрессивным, но соперник грамотно использовал свои шансы и смог забить третий мяч. Они провели матч на высоком уровне, я думаю, что это заслуженная победа.
Если у нас не получается оставаться сосредоточенными и не выходит контролировать мяч, то ситуация усложняется. Оборона и нападение не сыграли на должном уровне. В перерыве я сказал игрокам, что это не игра «Монако», что нужно действовать иначе. Нам нужно показывать более интенсивную и ясную игру, в этом чемпионате — это необходимо», — приводит слова Жардима пресс-служба клуба.
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