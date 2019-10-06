Дивеев: «Ростов» — боевая команда, сейчас клуб идёт на своём месте в РПЛ

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев поделился ожиданиями от матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча состоится сегодня, 6 октября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.



«Думаю, в топ-6 команд РПЛ они входят. Все линии отлично укомплектованы, есть хорошие легионеры-исландцы, Ерёменко — сильный футболист. Смотрю на его игру — его не предугадаешь. Боевая команда, сейчас „Ростов“ идёт на своём месте», — приводит слова Дивеева пресс-служба ЦСКА.



ЦСКА набрал 25 очков в 11 матчах и занимает 1-е место в турнирной тбалице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (23) — на 3-м месте. В тройку лидеров соревнований на данный момент также входит московский «Локомотив» (23).

«Кто с мячом к нам придёт, тот в него и сыграет». Ролик ЦСКА к игре с «Ростовом»