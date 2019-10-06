Дивеев: «Ростов» — боевая команда, сейчас клуб идёт на своём месте в РПЛ
Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев поделился ожиданиями от матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча состоится сегодня, 6 октября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.
«Думаю, в топ-6 команд РПЛ они входят. Все линии отлично укомплектованы, есть хорошие легионеры-исландцы, Ерёменко — сильный футболист. Смотрю на его игру — его не предугадаешь. Боевая команда, сейчас „Ростов“ идёт на своём месте», — приводит слова Дивеева пресс-служба ЦСКА.
ЦСКА набрал 25 очков в 11 матчах и занимает 1-е место в турнирной тбалице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (23) — на 3-м месте. В тройку лидеров соревнований на данный момент также входит московский «Локомотив» (23).
«Кто с мячом к нам придёт, тот в него и сыграет». Ролик ЦСКА к игре с «Ростовом»
- 6 октября 2019
-
10:59
-
10:47
-
10:30
-
10:21
-
10:11
-
10:03
-
09:48
-
09:41
-
09:32
-
09:20
-
09:11
-
09:11
-
03:38
-
02:53
-
02:10
-
01:58
-
01:41
-
00:56
-
00:49
-
00:22
-
00:14
- 5 октября 2019
-
23:53
-
23:41
-
23:21
-
23:17
-
22:55
-
22:52
-
22:45
-
22:40
-
22:23
-
22:21
-
22:11
-
22:02
-
21:36
-
21:28
Партнерский контент