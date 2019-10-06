Соболев: дома сидел, кушал, а тут позвонил Черчесов и вызвал в сборную России

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Александр Соболев рассказал о вызове в сборную России. Вероятно, в национальной команде 22-летний игрок заменит форварда московского «Локомотива» Фёдора Смолова, который получил травму.
«Эмоции от вызова в сборную у меня только положительные. Не сказать, что ждал вызова, тем более список уже был. Для меня это стало неожиданностью.
Я дома сидел, кушал, и тут вдруг звонит Черчесов. Спрашивает, как у меня настроение, и говорит, что скоро у меня вылет», — сказал Соболев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
На следующей неделе сборная России проведёт два матча квалификационного турнира чемпионата Европы — 2020. 10 октября подопечные Станислава Черчесова в Москве сыграют с Шотландией, а 13-го в Никосии встретятся с Кипром.
- 6 октября 2019
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