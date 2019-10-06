Абрахам эффектно перебросил вратаря «Саутгемптона» по высокой траектории. Видео

В матче 8-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» – «Челси» был открыт счёт на 17-й минуте. Отличился нападающий гостей Тэмми Абрахам.



После передачи из глубины он с линии штрафной перебросил вратаря по очень высокой траектории. Защитник «Саутгемптона» выбил мяч из ворот, но уже после того, как тот пересёк линию.

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8-й тур АПЛ стартовал в субботу, 5 октября, матчем «Брайтон энд Хоув Альбион» – «Тоттенхэм Хотспур», который завершился победой хозяев со счётом 3:0. Кроме того, «Ливерпуль» на своём поле оказался сильнее «Лестер Сити» со счётом 2:1, «Уотфорд» дома сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» 0:0, «Бёрнли» на своём поле обыграл «Эвертон» со счётом 1:0, «Астон Вилла» в гостях разгромила «Норвич Сити» со счётом 5:1, «Вест Хэм Юнайтед» дома уступил «Кристал Пэлас» со счётом 1:2.



6 октября также состоятся матчи «Арсенал» – «Борнмут», «Манчестер Сити» – «Вулверхэмптон» и «Ньюкасл Юнайтед» – «Манчестер Юнайтед».