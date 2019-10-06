Черевченко: к арбитру претензий нет, хочу поздравить «Локомотив» с победой

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко подвёл итоги матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:2).
«Хочу поздравить «Локомотив» с победой, желаю ему успехов в Лиге чемпионов. Начинать игру при счёте 0:1 с такими командами нехорошо. Быстро отыгрались, но на последних минутах получили пенальти. Наши планы были нарушены.
Очень приятно приезжать на «РЖД Арену» — будто к себе домой. Меня очень уважают болельщики «Локомотива». К арбитру претензий нет. Незасчитанный гол Ломовицкого? Я с Гильерме поговорю, узнаю, что там было.
У нас очень много брака. Не первый матч наблюдаю, что есть небольшая нервозность и скованность. Мало ударов от «Арсенала»? Это заслуга «Локомотива», они садились у штрафной и встречали наших игроков. Они не давали нам спокойно работать с мячом», — передаёт слова Черевченко корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.
- 6 октября 2019
-
17:08
-
17:02
-
16:57
-
16:52
-
16:47
-
16:45
-
16:43
-
16:40
-
16:37
-
16:34
-
16:33
-
16:30
-
16:29
-
16:21
-
16:14
-
16:02
-
15:56
-
15:54
-
15:39
-
15:30
-
15:23
-
15:14
-
15:03
-
14:50
-
14:49
-
14:38
-
14:18
-
14:05
-
14:04
-
14:00
-
13:34
-
13:30
-
13:21
-
13:05
-
12:59