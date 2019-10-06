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Черевченко: к арбитру претензий нет, хочу поздравить «Локомотив» с победой

Черевченко: к арбитру претензий нет, хочу поздравить «Локомотив» с победой
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко подвёл итоги матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:2).

«Хочу поздравить «Локомотив» с победой, желаю ему успехов в Лиге чемпионов. Начинать игру при счёте 0:1 с такими командами нехорошо. Быстро отыгрались, но на последних минутах получили пенальти. Наши планы были нарушены.

Очень приятно приезжать на «РЖД Арену» — будто к себе домой. Меня очень уважают болельщики «Локомотива». К арбитру претензий нет. Незасчитанный гол Ломовицкого? Я с Гильерме поговорю, узнаю, что там было.

У нас очень много брака. Не первый матч наблюдаю, что есть небольшая нервозность и скованность. Мало ударов от «Арсенала»? Это заслуга «Локомотива», они садились у штрафной и встречали наших игроков. Они не давали нам спокойно работать с мячом», — передаёт слова Черевченко корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.

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