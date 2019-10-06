Шомуродов догнал Соболева в гонке бомбардиров РПЛ
Нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов, забив гол в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (в данный момент счёт 3:0, идёт 2-й тайм), догнал Александр Соболева из «Крыльев Советов» в бомбардирской гонке турнира.
На 61-й минуте встречи 24-летний нападающий ростовского клуба и сборной Узбекистана поразил ворота «армейцев» после передачи Хорена Байрамяна. Для Шомуродова этот гол стал 10-м в текущем розыгрыше Премьер-Лиги в 12 матчах. Столько же на счету лидера бомбардирской гонки РПЛ Соболева.
По системе «гол+пас» Шомуродов догнал форварда «Зенита» Артёма Дзюбу, у обоих игроков по 11 баллов. Лидером является Соболев — 13.
Полностью ознакомиться со статистикой игроков чемпионата России можно на «Чемпионате».
Эксперты назвали фаворита битвы Шомуродова и Соболева в гонке бомбардиров РПЛ
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