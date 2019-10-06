Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Супербокс на «Чемпионате»
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Головкин — Деревянченко. Трансляция боя
Начало прямой трансляции
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Шомуродов догнал Соболева в гонке бомбардиров РПЛ

Шомуродов догнал Соболева в гонке бомбардиров РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов, забив гол в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (в данный момент счёт 3:0, идёт 2-й тайм), догнал Александр Соболева из «Крыльев Советов» в бомбардирской гонке турнира.

На 61-й минуте встречи 24-летний нападающий ростовского клуба и сборной Узбекистана поразил ворота «армейцев» после передачи Хорена Байрамяна. Для Шомуродова этот гол стал 10-м в текущем розыгрыше Премьер-Лиги в 12 матчах. Столько же на счету лидера бомбардирской гонки РПЛ Соболева.

По системе «гол+пас» Шомуродов догнал форварда «Зенита» Артёма Дзюбу, у обоих игроков по 11 баллов. Лидером является Соболев — 13.

Полностью ознакомиться со статистикой игроков чемпионата России можно на «Чемпионате».

Эксперты назвали фаворита битвы Шомуродова и Соболева в гонке бомбардиров РПЛ
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019